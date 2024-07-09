Лось в конфликте с Сердюковым показал себя как слабый лидер, заявил профайлер Филатов: «Проще сплетничать внутри команды»

Александр Лось и блогер Николай Сердюков — одни из самых ярких и заметных участников шоу «Последний герой», оба претендуют на роль лидера.
Однако, как считает профайлер
Во время конфликта после проигрыша «Племени волков» Николай повел себя агрессивно по отношению к актрисе Ксении Сурковой. За «соплеменницу» сначала вступилась вождь «волков» Кристина и уже потом вмешался Александр Лось.
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«Реакция Лося — это реакция слабого лидера. Он вмешался тогда, когда конфликт уже достиг апогея, и не вмешаться в него было бы чревато потерей репутации. Причем вмешался он «так себе»: после слов «Ты не борзей!» он сам первый отвернулся от Сердюкова. Это показывает его слабую позицию.
Лось понимает, что он в слабой позиции и сам эскалировать конфликт не будет, а будет стараться его замять. Довести его до прямой агрессии будет довольно сложно (сложнее, чем Сердюкова), и он пойдет на это, только если других вариантов совсем не будет. Это для него — худший вариант. Гораздо проще обсуждать и сплетничать про Сердюкова, вешать на него ярлыки внутри команды (хоть он и не «зайка») и использовать этот конфликт для сплочения команды», — отметил Филатов.
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