Лось в конфликте с Сердюковым показал себя как слабый лидер, заявил профайлер Филатов: «Проще сплетничать внутри команды»

Александр Лось пытается замять конфликт. Фото: ТВ-3

В отличие от Сердюкова, довести Лося до прямой агрессии довольно сложно.

Александр Лось и блогер Николай Сердюков — одни из самых ярких и заметных участников шоу «Последний герой», оба претендуют на роль лидера. 

Однако, как считает профайлер Алексей Филатов, Лось во втором выпуске проекта показал себя слабее, чем его скандальный оппонент Сердюков.

Во время конфликта после проигрыша «Племени волков» Николай повел себя агрессивно по отношению к актрисе Ксении Сурковой. За «соплеменницу» сначала вступилась вождь «волков» Кристина и уже потом вмешался Александр Лось. 

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«Реакция Лося — это реакция слабого лидера. Он вмешался тогда, когда конфликт уже достиг апогея, и не вмешаться в него было бы чревато потерей репутации. Причем вмешался он «так себе»: после слов «Ты не борзей!» он сам первый отвернулся от Сердюкова. Это показывает его слабую позицию. 

Лось понимает, что он в слабой позиции и сам эскалировать конфликт не будет, а будет стараться его замять. Довести его до прямой агрессии будет довольно сложно (сложнее, чем Сердюкова), и он пойдет на это, только если других вариантов совсем не будет. Это для него — худший вариант. Гораздо проще обсуждать и сплетничать про Сердюкова, вешать на него ярлыки внутри команды (хоть он и не «зайка») и использовать этот конфликт для сплочения команды», — отметил Филатов.

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