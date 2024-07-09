Лось в конфликте с Сердюковым показал себя как слабый лидер, заявил профайлер Филатов: «Проще сплетничать внутри команды»

Александр Лось и блогер Николай Сердюков — одни из самых ярких и заметных участников шоу «Последний герой», оба претендуют на роль лидера.

Однако, как считает профайлер Алексей Филатов , Лось во втором выпуске проекта показал себя слабее, чем его скандальный оппонент Сердюков.

Во время конфликта после проигрыша «Племени волков» Николай повел себя агрессивно по отношению к актрисе Ксении Сурковой. За «соплеменницу» сначала вступилась вождь «волков» Кристина и уже потом вмешался Александр Лось.

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