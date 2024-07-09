Профайлер Анищенко рассказал о Квитатиани: «Ему стыдно за историю с Чепурченко»

Торнике Квитатиани неожиданно для многих зрителей проголосовал против Вячеслава Чепурченко на шоу ТНТ «Выжить в Дубае», после чего актер отправился на финальные испытания и не вернулся. Торнике признался, что пошел против своего сердца, ссылаясь на решение команды.

Зачем он это сделал — пока не известно. При этом музыкант заявил, поступать ему так совсем не хочется. Профайлер Илья Анищенко специально для Teleprogramma.pro проанализировал поведение знаменитости, чтобы понять, насколько он был честен в своих высказываниях.

И эксперт подтвердил: Торнике на самом деле поступился с совестью, совершая данный поступок, ему явно нехорошо от него.

«Торнике поджимает губы, когда говорит, что «голосует против сердца» (против Славы Чепурченко). Это означает, что он сожалеет о своих действиях. Двигает челюстью на словах «делать это не хочу» — это выражение недовольства. Избегает смотреть в камеру — это признак стыда. На словах, что так решила команда, он одергивает головой, это значит, что ему это не нравится», — сказал Илья Анищенко.

Также профайлер подтвердил, что Торнике Квитатиани действительно искренне желал возвращения Славы Чепурченко с финальных испытаний.