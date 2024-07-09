Джиган опять обозвал Боню «старухой» — психолог Зберовский: «Продолжение старой истории»

Зрители шоу «Выжить в Дубае» до конца так и не поняли, почему против Виктории Бони так ополчились звезды. Вроде бы и вела себя светская львица спокойно и по-доброму в проекте. И желание не спать с малознакомыми мужчинами в одной палатке тоже вполне логично. Но нет, нападки на светскую львицу практически не прекращаются.

Особенно отличился в этом смысле рэпер Джиган, который обозвал Викторию «старой женщиной». Во-первых, такие нападки в принципе неясны. Это все равно, что обвинять человека в низком или высоком росте, в том, что он женщина или мужчина, тем более что он сам скоро достигнет возраста Бони.

Во-вторых, ну все-таки мужчины не должны забывать про этику. Хотелось бы.

Увы, но Джиган не успокоился на этом. Теперь, когда звезды проекта уже вернулись в реальную жизнь, он продолжает терроризировать Викторию.

Светская львица в прямом эфире в соцсетях показала, как она готовится к восхождению на Манаслу. И тут же в чате возник Джиган.

«Ну все, конец старухе!» — написал рэпер.

Зачем? Почему он не может угомониться? С этими вопросами мы обратились к психологу Андрею Зберовскому.

«Это либо продолжение старой истории, либо способ понравиться своей целевой аудитории подписчиков», — сказал психолог.

Андрей Зберовский предположил, что Вика могла как-то сильно задеть Джигана, например, ущемить его мужское достоинство. И теперь рэпер никак не может отпустить ситуацию, ему вновь и вновь хочется злить ее.

Либо Джигану, в принципе, все равно до Виктории Бони. Но он понимает, что такие колкие вещи нравятся его подписчикам.