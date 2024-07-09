Холостой Лось из «Последнего героя» может создать союз с Сурковой, уверен экстрасенс Гришин: «Искренние чувства»

На проекте «Последний герой», по всей видимости, появилась пара. Участник команды «волков» Александр Лось признался, что испытывает симпатию к своей «соплеменнице», актрисе Ксении Сурковой. Холостой Лось считает, что может создать с Сурковой семью.

Экстрасенс, таролог и маг Алексей Гришин заявил, что такая перспектива действительно есть: у Александра искренние чувства, а намерения настоящие.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль» .