Холостой Лось из «Последнего героя» может создать союз с Сурковой, уверен экстрасенс Гришин: «Искренние чувства»

На проекте «Последний герой», по всей видимости, появилась пара. Участник команды «волков» Александр Лось признался, что испытывает симпатию к своей «соплеменнице», актрисе Ксении Сурковой. Холостой Лось считает, что может создать с Сурковой семью.
Экстрасенс, таролог и маг
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«Чистый прекрасный воздух Алтая способствует раскрытию любовной линии. Да, в перспективе роман возможен, но мы должны понимать, что энергетически симпатия начинает строиться в момент испытания, в момент игры. И, соответственно, настоящий роман возможен, но на долгую ли перспективу, на года — сложно судить, пока это маловероятно.
Но то, что из этого может получиться некий союз, — стопроцентно. Симпатии Лося, его любовные флюиды настоящие. Но в связи с тем, что они энергетически возникли в условиях конкурентной борьбы, в каких-то спокойных московских буднях это все может раствориться в обыденности. То есть такие союзы, как правило, нуждаются в том, чтобы все время подогреваться», — отметил Гришин.
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