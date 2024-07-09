Об обращении дочки Заворотнюк — психолог Барабанов: «Этого хотела Анастасия»

Старшая дочь Анастасии Заворотнюк, Анна, написала видеообращение к поклонникам своей мамы.

Наследница Анастасии Заворотнюк сказала, что возвращается к жизни, начинает опять вести свои социальные сети и общаться с фолловерами. Она уверена, что этого хотела бы и ее мама.

Клинический психолог Родион Барабанов заметил в беседе с журналистом Teleprogramma.pro, что Анна поступает правильно — так она быстрее отойдет от горя.

«Видеообращение записано своевременно. В словах ее прослеживается нежное и трепетное отношение к маме и памяти о ней. Девушка находит в себе внутренний ресурс, побудительный для активных действий якорь — жить и развиваться дальше, ведь этого хотела бы Анастасия от своих близких. Отношение к смерти переосмысляется, приходит умозаключение, что «там действительно лучше». Такой вывод дает основания держать свое эмоциональное состояние в стабильном положении и легче переживать горе утраты», — прокомментировал психолог.