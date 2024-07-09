Отсудит ли Жуков у Маликова права на хиты «Руки вверх!», рассказала адвокат Вербицкая-Линник

Певец Сергей Жуков хочет вернуть права на хиты группы «Руки вверх!» 90-х годов, в числе которых «Студент», «Крошка моя», «Чужие губы», «Ну где же вы, девчонки». Он подал иск в Арбитражный суд.

Сейчас эти треки принадлежат продюсеру группы Андрею Маликову. При этом Жуков является автором песен. Он уже пытался отсудить права, но суд первой инстанции отказал в иске, отметив, что запись композиций финансировал Маликов, а участники группы сами отдали права и 20 лет их не оспаривали.

Адвокат Юлия Вербицкая-Линник считает что у Сергея Жукова есть шанс вернуть права на популярные композиции, хотя на это придется потратить время и силы.

«Не в первый раз защищая интересы наших доверителей по вопросам авторского права, мы сталкиваемся с «договорами 90-х», по которым продюсеры забрали у авторов, исполнителей и певцов все их права. Впрочем, есть права неотчуждаемые. Например, право на авторство. Тот, кто сочинил, придумал, написал, и есть автор произведения, вне зависимости от личности заказчика. Более того, если он в договоре указан как исполнитель, то его право исполнять данную песню презюмируется, даже если правообладателем, то есть тем, кто за все заплатил, является его бывший продюсер», — пояснила адвокат в беседе с Teleprogramma.pro.

При этом, по ее словам, наличие проигранных судов ухудшает позиции Жукова, так как этими решениями, вероятно, установлены не выгодные для автора юридические факты: они будут признаны всеми последующими судами без их дополнительного доказывания.

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