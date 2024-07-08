Психолог Сурина объяснила, зачем дочь Заворотнюк показала лицо больной матери: «Приоткрыла завесу»

С момента смерти актрисы Анастасии Заворотнюк, скончавшейся от рака, прошло 40 дней. Ее дочь Анна показала в соцсетях фотографию матери, сделанную во время болезни. Заворотнюк запечатлена в платке с изменившимся лицом: один глаз у нее больше, чем другой, при этом актриса улыбается.

Некоторые подписчики упрекнули Анну за то, что она демонстрирует «неприглядные» фото матери. Психолог Ангелина Сурина заступилась за дочь Заворотнюк. Специалист считает, что наследница артистки не собиралась пиариться на ее имени.

«Мне кажется, что у нее был другой посыл. Во-первых, все пять лет, пока Анастасия болела, в соцсетях было очень много разной противоречивой информации. И некоторые обвиняли Анастасию, что она не болеет, что это тоже пиар. И когда уже похоронили Заворотнюк, тоже были такие сообщения, что не показывали Анастасию, скрыли, насколько она была страшной. Большинству людей важно увидеть, как плохо человек выглядит, когда он болеет. Потому что это на подсознательном уровне успокаивает их, так как они видят контраст. Они могут пожалеть этого человека искренне и при этом успокоить себя, что у них еще не так плохо. Слава богу, они живы, здоровы. И это помогает им жить дальше», — пояснила психолог в беседе с Teleprogramma.pro.

По ее словам, людям также хочется увидеть изъяны звезд, чтобы как-то понять, почувствовать, что селебрити тоже люди.

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