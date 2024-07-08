Пластический хирург Плахотин о «новых» губах Решетовой: «Катастрофически испортили»

Пластический хирург Владимир Плахотин подтвердил: губки знаменитой брюнетке сделали не самые лучшие.

«Губы, на мой взгляд, ей катастрофически испортили. Во-первых, геля вкололи больше, чем надо. Во-вторых, препарат ввели не в тот слой. Поэтому они у нее такие приподнятые. Анастасии нужно срочно колоть гиалуронидазу, чтобы губы опустились, пришли в норму. И примерно через 3–4 недели повторить эту процедуру. Только уже у хорошего специалиста. Бедная девочка! Но хочу заметить, что даже такие губы не портят красоту Насти. В любом случае она остается очаровательной девушкой», — прокомментировал Владимир Плахотин сайту Teleprogramma.pro.