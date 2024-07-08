Поведение Сердюкова на «Последнем герое» оценила психолог Сурина: «Манипулятор и агрессор-нарцисс»

Во втором выпуске шоу «Последний герой» после очередного поражения «Племени волков» произошел публичный конфликт между представителем «медведей», блогером Николаем Сердюковым, и актрисой Ксенией Сурковой. Сердюков заявил, что Суркова нецензурно «послала его», в ответ он назвал девушку актрисулькой и призвал ее «заткнуться».
Психолог
Подписывайтесь на наш телеграм-канал
«Коля изначально уже слыл провокатором. Но он боится с мужиками связываться, насколько это видно, с ними он не конфликтует. И когда уже Ксению стал защищать Александр Лось, Коля что-то «потявкал» и все, завершил свой монолог. Издевками, насмешками Сердюков провоцирует девушек на агрессию, действительно унижая их и оскорбляя. Они агрессируют, и у него сразу есть, как говорится, право их унижать.
Это такой скрытый манипулятор и открытый агрессор-нарцисс. Вполне возможно, что его воспитывала мама. И воспитывала либо очень жестко, либо, наоборот, все ему позволяла. И я соглашусь с Лосем, что Сердюков не мужик в привычном представлении. Это тот образ, который больше лает и кусает, чем защищает», — заявила Сурина.
Читайте также: