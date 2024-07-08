Поведение Сердюкова на «Последнем герое» оценила психолог Сурина: «Манипулятор и агрессор-нарцисс»

Во втором выпуске шоу «Последний герой» после очередного поражения «Племени волков» произошел публичный конфликт между представителем «медведей», блогером Николаем Сердюковым, и актрисой Ксенией Сурковой. Сердюков заявил, что Суркова нецензурно «послала его», в ответ он назвал девушку актрисулькой и призвал ее «заткнуться».

Психолог Ангелина Сурина в беседе с Teleprogramma.pro отметила, что Сердюков, судя по характеру, инфантильный нарцисс, скрытый манипулятор и абьюзер, который пытается самоутвердиться на проекте за счет женщин, и, скорее всего, он специально спровоцировал Ксению.

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