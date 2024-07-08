Поведение Сердюкова на «Последнем герое» оценила психолог Сурина: «Манипулятор и агрессор-нарцисс»

Николай Сердюков своими насмешками провоцирует девушек на агрессию. Фото: ТВ-3

Блогер спровоцировал Ксению Суркову на открытый конфликт.

Во втором выпуске шоу «Последний герой» после очередного поражения «Племени волков» произошел публичный конфликт между представителем «медведей», блогером Николаем Сердюковым, и актрисой Ксенией Сурковой. Сердюков заявил, что Суркова нецензурно «послала его», в ответ он назвал девушку актрисулькой и призвал ее «заткнуться». 

Психолог Ангелина Сурина в беседе с Teleprogramma.pro отметила, что Сердюков, судя по характеру, инфантильный нарцисс, скрытый манипулятор и абьюзер, который пытается самоутвердиться на проекте за счет женщин, и, скорее всего, он специально спровоцировал Ксению.

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«Коля изначально уже слыл провокатором. Но он боится с мужиками связываться, насколько это видно, с ними он не конфликтует. И когда уже Ксению стал защищать Александр Лось, Коля что-то «потявкал» и все, завершил свой монолог. Издевками, насмешками Сердюков провоцирует девушек на агрессию, действительно унижая их и оскорбляя. Они агрессируют, и у него сразу есть, как говорится, право их унижать. 

Это такой скрытый манипулятор и открытый агрессор-нарцисс. Вполне возможно, что его воспитывала мама. И воспитывала либо очень жестко, либо, наоборот, все ему позволяла. И я соглашусь с Лосем, что Сердюков не мужик в привычном представлении. Это тот образ, который больше лает и кусает, чем защищает», — заявила Сурина.

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