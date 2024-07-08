Почему дочь Заворотнюк показала «неприглядное» фото матери — ясновидящий Дионисий: «Запомнила такой»

Поклонники Анастасии Заворотнюк впервые увидели, какой была актриса в период болезни.

Снимок с ней в социальных сетях опубликовала дочь звезды Анна, вызвав волну обсуждения среди фолловеров. Кто-то осудил наследницу артистки, а кто-то считает, что Анастасия Заворотнюк красива и в этот непростой для нее момент.

Ясновидящий Дионисий полагает, что Анастасию Заворотнюк в период болезни скрывали родственники не просто так. И вовсе не потому, что она могла быть недостаточно яркой в данный период времени. По словам эксперта, многие люди связывают онкологические заболевания с плохой энергетикой и потому стараются не афишировать данный недуг, оберегать своих близких от недобрых глаз.

Теперь же, с уходом Анастасии в мир иной, пропала необходимость в том, чтобы прятать ее. Дионисий не видит ничего дурного в том, что Анна показывает свою маму в период болезни, на ее карме это отрицательно не отразится.

«Это дань уважения маме со стороны Анны. Конечно, зрители запомнили Анастасию Заворотнюк эффектной, красивой, стройной. А Анна — именно такой», — прокомментировал Дионисий Teleprogramma.pro.