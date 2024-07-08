Физиогномист Воеводин заявил, что Захарова придумала, как уйти с шоу «Последний герой»: «Верить ей нельзя»

Вождь «Племени волков» Кристина Захарова внезапно покинула шоу «Последний герой». Экс-участница «Пацанок» пожаловалась на проблемы с легкими: одышку и кровохарканье. Врач не нашел у девушки никакой серьезной проблемы, но Кристина все же решила уйти с проекта, чтобы не подвергать себя риску.

Она призналась, что у нее есть проблемы со здоровьем из-за алкогольной зависимости в прошлом. Захарова расплакалась и сказала, что хочет домой.

Бывшая участница «Пацанок» инсценировала болезнь, с легкими у нее все в порядке, сообщил физиогномист Олег Воеводин .

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