Физиогномист Воеводин заявил, что Захарова придумала, как уйти с шоу «Последний герой»: «Верить ей нельзя»

Вождь «Племени волков» Кристина Захарова внезапно покинула шоу «Последний герой». Экс-участница «Пацанок» пожаловалась на проблемы с легкими: одышку и кровохарканье. Врач не нашел у девушки никакой серьезной проблемы, но Кристина все же решила уйти с проекта, чтобы не подвергать себя риску.
Она призналась, что у нее есть проблемы со здоровьем из-за алкогольной зависимости в прошлом. Захарова расплакалась и сказала, что хочет домой.
Бывшая участница «Пацанок» инсценировала болезнь, с легкими у нее все в порядке, сообщил физиогномист
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«У Захаровой внутреннее закрытие и даже раздвоение личности идет, судя по видео. Кристина просто хочет вернуться к прошлой жизни. Ей комфортнее дома, на диванчике. Поняла, что есть лазейка уйти с проекта, слиться, как говорится. Причем она этот план продумала сразу, заранее. Корчила из себя больную, верить ей нельзя», — отметил эксперт в беседе с Teleprogramma.pro.
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