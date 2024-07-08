Физиогномист Воеводин — о Маслаковой, расплакавшейся на «Последнем герое»: «Специально «добила»

Вожак «медведей» на проекте «Последний герой» Александра Маслакова переживает из-за того, что любимый человек может заподозрить ее в измене. Александра — единственная девушка в команде, ей приходится жить в одной палатке с пятью мужчинами. Из-за переживаний Маслакова даже расплакалась в кадре.
При этом она сама набрала в свое племя парней. Кроме того, во втором выпуске шоу была показана сцена купания. Окунуться в холодную речку вместе с соплеменниками-мужчинами Александра зашла в футболке и трусах-стрингах, хотя могла бы одеться гораздо скромнее.
Физиогномист
Подписывайтесь на наш телеграм-канал
«У нее, судя по видео, сейчас происходит выгорание. Александра действительно говорит правду. Однако это своеобразный месседж. Она надеется, что любимый человек услышит ее слова в эфире. Но, скорее всего, девушка специально «добила» этот момент слезами, чтобы он понимал, что она не хочет его расстраивать», — заявил эксперт.
Читайте также: