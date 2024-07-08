Физиогномист Воеводин — о Маслаковой, расплакавшейся на «Последнем герое»: «Специально «добила»

Вожак «медведей» на проекте «Последний герой» Александра Маслакова переживает из-за того, что любимый человек может заподозрить ее в измене. Александра — единственная девушка в команде, ей приходится жить в одной палатке с пятью мужчинами. Из-за переживаний Маслакова даже расплакалась в кадре.

При этом она сама набрала в свое племя парней. Кроме того, во втором выпуске шоу была показана сцена купания. Окунуться в холодную речку вместе с соплеменниками-мужчинами Александра зашла в футболке и трусах-стрингах, хотя могла бы одеться гораздо скромнее.

Физиогномист Олег Воеводин подтвердил искренность слов Маслаковой: девушка на самом деле опасается, что у нее могут испортиться отношения с молодым человеком.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль» .