Физиогномист Воеводин — о Маслаковой, расплакавшейся на «Последнем герое»: «Специально «добила»

В «Племени медведей» Маслакова — единственная девушка.  Фото: ТВ-3

Александра боится ревности со стороны любимого человека.

Вожак «медведей» на проекте «Последний герой» Александра Маслакова переживает из-за того, что любимый человек может заподозрить ее в измене. Александра — единственная девушка в команде, ей приходится жить в одной палатке с пятью мужчинами. Из-за переживаний Маслакова даже расплакалась в кадре. 

При этом она сама набрала в свое племя парней. Кроме того, во втором выпуске шоу была показана сцена купания. Окунуться в холодную речку вместе с соплеменниками-мужчинами Александра зашла в футболке и трусах-стрингах, хотя могла бы одеться гораздо скромнее.

Физиогномист Олег Воеводин подтвердил искренность слов Маслаковой: девушка на самом деле опасается, что у нее могут испортиться отношения с молодым человеком. 

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«У нее, судя по видео, сейчас происходит выгорание. Александра действительно говорит правду. Однако это своеобразный месседж. Она надеется, что любимый человек услышит ее слова в эфире. Но, скорее всего, девушка специально «добила» этот момент слезами, чтобы он понимал, что она не хочет его расстраивать», — заявил эксперт.

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