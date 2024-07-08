Сысоева смогла убедить профайлера Анищенко: «Ей стыдно, что не накормила ребят ужином в «Выжить в Дубае»

Наде Сысоевой пришлось непросто после выхода шоу «Выжить в Дубае» на ТНТ. Так совпало, что беды навалились на артистку все сразу: у нее умерла мама, бросил бойфренд Саша Стоун, да к тому же хейтеры не дают покоя в Сети.

Особенно блондинке досталось за ее позицию с ужином для народной команды. Звезды могли бы накормить своих противников в пустыне, но они отказались это делать. В итоге Наде пришлось записывать оправдательное видео и выкладывать в соцсети.

На нем Сысоева пытается сопоставить шоу со спортивными состязаниями, в которых поддержка противников в любом виде запрещена и наказывается.

Профайлер Илья Анищенко, внимательно просмотрел этот ролик и пришел к выводу, что на самом деле Наде стыдно за содеянное, хотя она в этом не признается.

«Ей стыдно, она испытывает вину по поводу ужина. Хотя уверена в своей позиции — не помогать противникам. Она открыто жестикулирует, когда говорит это», — прокомментировал Teleprogramma.pro Илья Анищенко.