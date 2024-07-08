Физиогномист Воеводин — об отношениях Лося и Сурковой на «Последнем герое»: «Нет четкого плана»

Во втором выпуске шоу «Последний герой» вождь племени «волков» Александр Лось начал оказывать знаки внимания своей соплеменнице, актрисе Ксении Сурковой. Он не исключил, что между ними могут завязаться романтические отношения, поскольку оба сейчас свободны.
У Александра действительно серьезные намерения по отношению к Ксении и он не прочь создать с ней семью, заявил физиогномист
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«Несмотря на то что Лось немножко закрыт от людей, душа у него открытая, и он все-таки ищет отношения. Видно, что действительно семейный мир у него большой. Веко посередине открыто, а с внешней стороны закрыто — это означает, что с кем попало он не хочет встречаться и ему лучше быть одному. Поэтому действительно надежда на отношения у него есть.
Однако Ксения находится в замешательстве, у нее нет четкого плана, хочет ли она быть с Александром или нет. С одной стороны, она не против, но в то же время и не совсем это серьезно. Таким образом, Лось верит в лучшее, а она пока ни туда ни сюда. То есть Суркова просто готова пока рассматривать его кандидатуру, не более того», — сообщил эксперт.
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