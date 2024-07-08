Физиогномист Воеводин — об отношениях Лося и Сурковой на «Последнем герое»: «Нет четкого плана»

Во втором выпуске шоу «Последний герой» вождь племени «волков» Александр Лось начал оказывать знаки внимания своей соплеменнице, актрисе Ксении Сурковой. Он не исключил, что между ними могут завязаться романтические отношения, поскольку оба сейчас свободны.

У Александра действительно серьезные намерения по отношению к Ксении и он не прочь создать с ней семью, заявил физиогномист Олег Воеводин .

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