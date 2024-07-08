О Сухоруковой в «Выжить в Дубае» — эксперт по этикету Скиба: «Вызывает уважение»

Домохозяйка Саша Сухорукова из Новокузнецка раскрыла в эфире шоу «Выжить в Дубае», что является инвалидом. При этом участница народной команды решила не говорить об этом членам своей команды, чтобы не казаться слабой на их фоне.

В четвертом выпуске шоу Саше выпало на испытаниях отжиматься со стаканом коктейля на спине. И она стойко выполнила задание, хотя такие упражнения ей запрещены.

«Александра вызвала уважение своей стойкостью и чувством собственного достоинства», — восхитилась поступком «народницы» Евгения Скиба , тренер по этикету.

Собеседница издания Teleprogramma.pro заметила, что конфликт в народной команде, который возник на почве недоверия, вполне логичен. «Посмотрим, на что готовы ребята ради победы», — сказала Евгения Скиба.

Эксперт по этикету также похвалила команду звезд. «Мы увидели настоящую команду в лагере звезд. Сплоченные действия и адекватная коммуникация помогли выполнить задание», — прокомментировала Евгения.