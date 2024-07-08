«Как будто из другого мира»: наряды Бородиной на «Последнем герое» противоречат шоу, заявила стилист

На канале ТВ-3 вышел второй выпуск шоу «Последний герой». Между собой соревнуются участники из «Племени волков» и «Племени медведей». Они пытаются выжить в условиях суровой природы Алтая, и получается это не у всех.

Ведет телешоу Ксения Бородина. Телеведущая одевается довольно эффектно, но не всегда ее образы, как считают зрители, соответствуют тематике проекта, а иногда напрямую диссонируют с обликом героев. Например, на встречу с «медведями» Бородина надела длинный белый тренч.

Имидж-дизайнер, цветоаналитик, амбассадор Всероссийского сообщества стилистов Елена Юрина согласна с тем, что стиль ведущей не соответствует кадрам из русской глубинки.

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