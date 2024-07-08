«Как будто из другого мира»: наряды Бородиной на «Последнем герое» противоречат шоу, заявила стилист

На канале ТВ-3 вышел второй выпуск шоу «Последний герой». Между собой соревнуются участники из «Племени волков» и «Племени медведей». Они пытаются выжить в условиях суровой природы Алтая, и получается это не у всех.
Ведет телешоу Ксения Бородина. Телеведущая одевается довольно эффектно, но не всегда ее образы, как считают зрители, соответствуют тематике проекта, а иногда напрямую диссонируют с обликом героев. Например, на встречу с «медведями» Бородина надела длинный белый тренч.
Имидж-дизайнер, цветоаналитик, амбассадор Всероссийского сообщества стилистов
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«Ассоциативно Ксения как будто из другого мира, а не из мира, где борются кланы «медведей» и «волков». Она как будто вышла из тропиков и Африки, но никак не из русской глубинки. Городские украшения из массивного металла, принты зебры, серьги-кольца, собранные сверху волосы под зонтом а-ля гейши, я считаю, не уместны в данной стилизации игры. Хочется видеть образ русской воинственной женщины, чуть ближе к народу, но не «костюмы рабочих» с заводов.
Как будто концепция образов не соответствует шоу. Может, чуть больше спортивного шика было бы куда уместнее, бейсболки и современные русские орнаменты, принты и детали. Так же, как и прически, где гладкие волосы явно хорошо сочетаются с геометричным кроем плаща и оранжевой куртки, но совсем не подходят под стилизацию проекта», — отметила Юрина в беседе с Teleprogramma.pro.
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