Врач Бандурина — о том, почему полуторагодовалый сын Бондарчук называет ее папой: «Это игра»

55-летняя Светлана Бондарчук уже четыре года замужем за дизайнером Сергеем Харченко. В браке у них родился сын Петр. Мальчик, по слухам, появился на свет благодаря суррогатному материнству. Это третий ребенок Светланы. Бывшая жена Федора Бондарчука долгое время скрывала, что в ее семье произойдет пополнение, и не сразу рассказала об этом даже старшим детям.

Недавно Светлана Бондарчук похвасталась подписчикам успехами маленького сына. Она назвала полуторогодовалого Петю «грандиозным ребенком». По словам Светланы, мальчик зовет ее папой, хотя четко понимает, что она мама. Бондарчук считает, что это показатель того, что ребенок уже хорошо умеет шутить.

«Он прекрасно бегает, ходит на занятия плаваньем, хорошо держится на воде и может нырнуть под воду вместе с тренером. Он любит поесть, как и его мама. Парень с хорошим характером», — поделилась успехами сына Светлана Бондарчук.

Некоторые ее подписчики удивились тому, что мальчик в шутку называет маму папой. По их мнению, в таком возрасте дети еще не знают, что такое юмор.

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Семейный врач Татьяна Бандурина подтвердила в беседе с Teleprogramma.pro, что дети начинают шутить гораздо позже. Скорее всего, таким образом Петр играет с родителями, считает эксперт.