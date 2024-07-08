Профайлер Анищенко — о Сысоевой: «Ей стыдно, что она скрыла правду про операцию на «Выжить в Дубае»

Надя Сысоева в своем телеграм-канале рассказала, что испытания в «Выжить в Дубае» дались ей очень сложно. Во-многом из-за того, что накануне участия в проекте она сделала операцию и многие испытания ей были просто противопоказаны.

Вместе с тем артистка приняла решение никому не говорить в шоу о своих проблемах со здоровьем.

В разговоре с журналистом Teleprogramma.pro профайлер Илья Анищенко заметил, что Надежда Сысоева на самом деле переносила большие физические трудности во время участия в проекте. И про операцию она говорит правду. Свои выводы эксперт сделал на основании невербальных знаков, которые подавала комик во время общения со своими подписчиками в соцсетях.

«Надежда во время рассказа про операцию и о том, что она скрыла ее от своей команды, постоянно подергивает головой. Эти подергивания, на первый взгляд, можно расценить как признак лжи. Но я думаю, что она говорит правду, тем более на шоу она выглядит действительно очень истощенной. Дело в том, что она повествует о неприятных для нее вещах. Скорее всего, ей стыдно признаваться в том, что она скрыла правду про операцию от других участников проекта. То есть, по сути, она дает признательное показание. И такое поведение свойственно тем, кто вытаскивает из себя информацию, которую хотел бы скрыть. Поэтому данные подергивания — это признаки стресса по время признания собственного обмана. Она кивает головой и дергает рукой — это показатель того, что вскрытие данной правды неприятно для нее. Надя поджимает губы — это значит, что она сожалеет, что так произошло», — прокомментировал эксперт.