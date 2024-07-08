Физиогномист Воеводин — о том, что происходит у Бекхэмов, отметивших серебряную свадьбу: «Равнодушие и усталость»

Дэвид и Виктория Бекхэм недавно отметили серебряную свадьбу. В честь 25-летия совместной жизни знаменитый футболист и экс-солистка группы Spice Girls устроили фотосессию. Они надели свои свадебные наряды, в которых поженились четверть века назад. Фотографии появились в соцсетях Виктории.
Бекхэмы считаются образцовой парой, они воспитывают четверых детей. Однако, как писали СМИ, в отношениях у супругов не все так радужно, Дэвид якобы давно изменяет Виктории, но она терпит его романы на стороне, поскольку их брак — это, скорее, деловая сделка, чем союз любящих людей.
Физиогномист
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«На всех фотографиях они равнодушны друг к другу. Просто голый расчет, секс и не более. Она любит только себя, холодная и расчетливая. Виктория с мужем из-за его денег, а он закрыт в душе. Он уже устал от отношений и просто, чтобы не быть одному, — с ней.
У Виктории Бекхэм большой материальный мир, поэтому ей нужна только карьера и больше ничего. Тонкие брови показывают, что она не хочет думать ни о чем. Самооценка у нее скачет: то занижена, то завышенная (скуловые пики ниже уровня глаз). Ее настроение быстро меняется, это зависит от того, получила она свое или нет», — рассказал Воеводин.
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