Физиогномист Воеводин — о том, что происходит у Бекхэмов, отметивших серебряную свадьбу: «Равнодушие и усталость»

Дэвид и Виктория Бекхэм недавно отметили серебряную свадьбу. В честь 25-летия совместной жизни знаменитый футболист и экс-солистка группы Spice Girls устроили фотосессию. Они надели свои свадебные наряды, в которых поженились четверть века назад. Фотографии появились в соцсетях Виктории.

Бекхэмы считаются образцовой парой, они воспитывают четверых детей. Однако, как писали СМИ, в отношениях у супругов не все так радужно, Дэвид якобы давно изменяет Виктории, но она терпит его романы на стороне, поскольку их брак — это, скорее, деловая сделка, чем союз любящих людей.

Физиогномист Олег Воеводин , проанализировав новые фото, подтвердил, что чувства у Дэвида и Виктории Бекхэмов друг к другу давно угасли.

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