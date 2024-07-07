Вселенная подарит удачу: начните делать это 7 июля — и все получится

Ведический астролог Татьяна Забелло дала свой прогноз на воскресенье, 7 июля. Она сообщила, что этот день благоприятен для проведения духовных практик, начала обучения и путешествия.

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По словам астролога, слоган предстоящего воскресенья — «Знание-сила». Создается особенно благоприятное время для начала обучения и участия в духовных практиках.

Благоприятны любые начинания, не только обучение и духовная деятельность. Это могут быть путешествие, творчество, покупка домашних питомцев, обращение к юристу, садоводство, приготовление блюд, начало строительства своего дома и даже усыновление ребенка. Также можно делать что-то для улучшения здоровья, рассказала Татьяна Забелло.