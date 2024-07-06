Священник о решении Ксении Бородиной пройти по паломническому маршруту в Европе: «Хорошее дело»

Телеведущая Ксения Бородина сообщила, что хочет пройти по древнему паломническому маршруту в городок Сантьяго-де-Компостела, на севере Испании, где хранятся мощи святого апостола Иакова.

Особую популярность маршрут приобрел после того, как его прошел писатель Пауло Коэльо. Впоследствии он написал об этом книгу. Протяженность маршрута, в зависимости от исходной точки, составляет от 240 до 860 километров. Самый короткий — из португальского города Порту, в пути паломники находятся 8–10 дней.

Иеромонах Феодорит (Сеньчуков) рассказал, какая подготовка нужна перед паломничеством.

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«Главная подготовка для паломников — это молитва. Человек должен молиться. Он должен идти не для самопроверки, не с туристической целью, а именно с паломнической. Желательно поститься в это время. Паломничество — наше духовное очищение, поэтому нужно отогнать от себя всех бесов молитвой и постом.

Паломничество — хорошее дело. Но есть и другие паломнические маршруты, в том числе в России (у нас много святых), а также в других странах. В Греции на каждом шагу по святому. В Париже есть мощи Дионисия Ареопагита», — заявил священник в беседе с Teleprogramma.pro.