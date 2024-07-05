Как Анита Цой удобряет огурцы в своем саду: «Беру одну часть куриного помета и 15 частей теплой воды»

Анита Цой в эксклюзивном интервью Teleprogramma.pro рассказала, что ее сад — это не просто место отдыха, но и своеобразное место силы. Копаясь на грядках, разговаривая с растениями, она набирается от них сил и энергии, успокаивается, настраивается на одну волну со Вселенной, миром, природой.

Анита Цой очень уважительно относится к народным методам ухода за культурами. И особенно ценит натуральные удобрения.

«Когда бы вы знали, из какого сора растут стихи», — писала Анна Ахматова. «Когда бы вы знали, из какого …овна растут помидоры» — хочу перефразировать поэта. Например, беру одну часть куриного помета и пятнадцать частей теплой воды. Все смешиваю и настаиваю в течение суток. Затем этим составом проливаю огурцы. Использую я для подкормки и перебродивший свежий навоз.

А для борьбы с вредителями надо взять крапиву, мелко ее измельчить в блендере, залить теплой водой и настоять. А затем из пульверизатора обработать листья. Заодно это насытит растения витаминами. Подчеркну: на моей ферме не используется химия, поэтому все «дары природы» органические и натуральные», — удивила Анита Цой.