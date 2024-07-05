Стилист посоветовала Марине Кравец, ставшей блондинкой, не задерживаться в образе героини Светличной из «Бриллиантовой руки»

Актриса и телеведущая Марина Кравец сменила имидж ради съемок. Она показала себя в образе блондинки, опубликовав в соцсетях фото.

Подписчики сравнили Кравец с молодой Светланой Светличной из «Бриллиантовой руки» и Моникой Беллуччи в блонде. Но некоторые из них высказали мнение, что Кравец лучше оставаться брюнеткой. «Ой нет, не забудьте потом вернуться в брюнетку», «Вы даже свою харизму потеряли с таким цветом», — оставили комментарии фанаты.

Стилист-имиджмейкер Наталья Темиралиева оценила преображение актрисы. Образ блондинки ей очень идет, но с черным цветом волос Марина Кравец выглядит более эффектно, считает эксперт.

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