Стилист посоветовала Марине Кравец, ставшей блондинкой, не задерживаться в образе героини Светличной из «Бриллиантовой руки»

Актриса и телеведущая Марина Кравец сменила имидж ради съемок. Она показала себя в образе блондинки, опубликовав в соцсетях фото.
Подписчики сравнили Кравец с молодой Светланой Светличной из «Бриллиантовой руки» и Моникой Беллуччи в блонде. Но некоторые из них высказали мнение, что Кравец лучше оставаться брюнеткой. «Ой нет, не забудьте потом вернуться в брюнетку», «Вы даже свою харизму потеряли с таким цветом», — оставили комментарии фанаты.
Стилист-имиджмейкер
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«Яркий макияж, волосы, кожа, — все просто прекрасно. Всегда она соответственно одета, за что ее можно похвалить. Хорошо, когда девушки экспериментируют, но дороже, эффектней, такой женщиной с гармоничной внешностью, конечно же, Марина лучше выступает с черным цветом волос.
На фото, где она блондинка с косой, актриса просто как обычная девушка. Думаю, что это не совсем тот облик, в котором Марине стоит надолго задержаться», — заявила Темиралиева в беседе с Teleprogramma.pro.
Фото: соцсети Марины Кравец
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