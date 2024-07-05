Эзотерик Шенгелия — о травме и потере памяти у сестры онкобольного Карла III: «Несчастных случаев без причины не бывает»

В королевской семье Великобритании произошла еще одна странная история. Принцесса Анна, сестра короля Карла III, серьезно травмировалась, якобы попав под лошадь. Единственная дочь покойной Елизаветы II получила сильное сотрясение мозга, у нее частичная потеря памяти.
При этом Анна — профессиональная наездница. Ранее принцесса взяла на себя часть публичных обязательств после известий об онкозаболевании Карла III и раке у его невестки Кейт Миддлтон.
Эзотерик
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«Несчастных случаев без причины не бывает. Всегда предшествует потеря энергии. Энергию мы теряем, когда испытываем слишком бурные эмоции, например, при ссорах. У многих такое бывало: поругался с кем-то, а потом в этот же день, например, упал или потерял кошелек. Все эти события связаны. Поэтому очень важно стараться находиться в гармонии. Скорее всего, принцесса Анна перед несчастным случаем с кем-то поссорилась. Но это не значит, что в семье какая-то цепочка бед», — заявил Шенгелия в беседе с Teleprogramma.pro.
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