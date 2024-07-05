Эзотерик Шенгелия — о травме и потере памяти у сестры онкобольного Карла III: «Несчастных случаев без причины не бывает»

В королевской семье Великобритании произошла еще одна странная история. Принцесса Анна, сестра короля Карла III, серьезно травмировалась, якобы попав под лошадь. Единственная дочь покойной Елизаветы II получила сильное сотрясение мозга, у нее частичная потеря памяти.

При этом Анна — профессиональная наездница. Ранее принцесса взяла на себя часть публичных обязательств после известий об онкозаболевании Карла III и раке у его невестки Кейт Миддлтон.

Эзотерик Илья Шенгелия считает, что произошедшее с принцессой Анной вряд ли было несчастным случаем. Однако, по его мнению, инцидент не означает, что в королевской семье после смерти Елизаветы II начались беды.

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