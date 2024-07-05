Многомиллионный гонорар Анны Асти изумил продюсера Дзюника: «Что она людям показывает на своих концертах?»

Журналисты выяснили, что певица Анна Асти увеличила цену за свои выступления на частных мероприятиях. Гонорар звезды за частный концерт начинается от 9,5 миллиона рублей.

Продюсера Леонида Дзюника удивили такие цифры. Он предположил, что это связано с популярностью артистки среди молодежи.

«Если объявляется такой гонорар, то, скорее всего, есть спрос, она востребована. Если бы не было спроса, сидели бы они на 300 тысячах. Но откуда ценник в 10 млн рублей? Мне интересно, что она людям показывает на своих концертах, какое шоу?» — удивился продюсер в беседе с Teleprogramma.pro.

В пример он привел выступления Ани Лорак, Филиппа Киркорова и Николая Баскова на больших концертных площадках.

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