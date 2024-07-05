Виктор Началов рассказал о планах внучки Веры после школы: «Пошла на актерский!»

Вера Алдонина, дочь Юлии Началовой, тоже решила стать артисткой. Об этом Teleprogramma.pro рассказал ее дедушка, композитор Виктор Началов.

Он с гордостью сообщил изданию, что его 17-летняя внучка сдала литературу со 100 баллами, а русский язык — с 97 баллами! И к тому же получила красный диплом. С такими результатами, конечно, можно претендовать на место в любом престижном вузе столицы.

«Выбрала ВГИК, поступает на актерский», — раскрыл Виктор Началов.

Он поделился с нами, что Вера Алдонина еще с весны проходит отборочные испытания в институт.

Напомним, Вера Алдонина является единственной внучкой композитора от единственной дочери. Юлия Началова трагически ушла из жизни в 2019 году. Наследница появилась у звезды в союзе с футболистом Евгением Алдониным.