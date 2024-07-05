Виктор Началов рассказал о планах внучки Веры после школы: «Пошла на актерский!»

Юлия Началова и ее дочь Вера Алдонина. Фото: Global Look Press, соцсети В. Алдониной

Дочь Юлии Началовой тоже болеет сценой.

Вера Алдонина, дочь Юлии Началовой, тоже решила стать артисткой. Об этом Teleprogramma.pro рассказал ее дедушка, композитор Виктор Началов.

Он с гордостью сообщил изданию, что его 17-летняя внучка сдала литературу со 100 баллами, а русский язык — с 97 баллами! И к тому же получила красный диплом. С такими результатами, конечно, можно претендовать на место в любом престижном вузе столицы. 

«Выбрала ВГИК, поступает на актерский», — раскрыл Виктор Началов.

Он поделился с нами, что Вера Алдонина еще с весны проходит отборочные испытания в институт. 

Напомним, Вера Алдонина является единственной внучкой композитора от единственной дочери. Юлия Началова трагически ушла из жизни в 2019 году. Наследница появилась у звезды в союзе с футболистом Евгением Алдониным.

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