«Свои в беде не бросают»: травлю Костенко за поддержку Решетовой объяснил психолог

Анастасия Костенко поставила несколько смайликов под сообщениями Решетовой. Фото: соцсети Дмитрия Тарасова

Женская аудитория соцсетей ополчилась против жены Дмитрия Тарасова.

В Сети продолжают бурно обсуждать развод певицы Алсу с мужем-бизнесменом Яном Абрамовым. Брак артистки, по слухам, разрушила модель Анастасия Решетова. В комментариях под постами Решетовой каждый день появляется множество негативных комментариев от женщин, вставших на сторону Алсу.

Но внезапно Анастасию Решетову решила поддержать жена футболиста Дмитрия Тарасова. Многодетная Анастасия Костенко поставила несколько смайликов с сердечками и получила шквал негатива в свой адрес. 

«С одной эскортной компании знакомы?», «Свои в беде не бросают», — такого рода комментарии появились под смайликами от Костенко в адрес тезки.

Психолог Родион Барабанов объяснил в беседе с Teleprogramma.pro, почему женская аудитория ополчилась против жены Тарасова, которая вообще не имеет никакого отношения к разводу Алсу. По его словам, таким образом представительницы прекрасного пола поддерживают тех, кто замужем и кому изменили. 

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«Это моральная солидарность женская. Потому что другая женщина разбила семью, поступила скверно. И, как правило, мужчина, который однажды ушел от одной женщины к другой, может поступить ровно точно так же с этой женщиной, которая увела мужа. Вот все очень просто. Поэтому и выражается поддержка», — пояснил эксперт.

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