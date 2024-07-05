«Свои в беде не бросают»: травлю Костенко за поддержку Решетовой объяснил психолог

В Сети продолжают бурно обсуждать развод певицы Алсу с мужем-бизнесменом Яном Абрамовым. Брак артистки, по слухам, разрушила модель Анастасия Решетова. В комментариях под постами Решетовой каждый день появляется множество негативных комментариев от женщин, вставших на сторону Алсу.
Но внезапно Анастасию Решетову решила поддержать жена футболиста Дмитрия Тарасова. Многодетная Анастасия Костенко поставила несколько смайликов с сердечками и получила шквал негатива в свой адрес.
«С одной эскортной компании знакомы?», «Свои в беде не бросают», — такого рода комментарии появились под смайликами от Костенко в адрес тезки.
Психолог
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«Это моральная солидарность женская. Потому что другая женщина разбила семью, поступила скверно. И, как правило, мужчина, который однажды ушел от одной женщины к другой, может поступить ровно точно так же с этой женщиной, которая увела мужа. Вот все очень просто. Поэтому и выражается поддержка», — пояснил эксперт.
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