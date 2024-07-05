«Свои в беде не бросают»: травлю Костенко за поддержку Решетовой объяснил психолог

В Сети продолжают бурно обсуждать развод певицы Алсу с мужем-бизнесменом Яном Абрамовым. Брак артистки, по слухам, разрушила модель Анастасия Решетова. В комментариях под постами Решетовой каждый день появляется множество негативных комментариев от женщин, вставших на сторону Алсу.

Но внезапно Анастасию Решетову решила поддержать жена футболиста Дмитрия Тарасова. Многодетная Анастасия Костенко поставила несколько смайликов с сердечками и получила шквал негатива в свой адрес.

«С одной эскортной компании знакомы?», «Свои в беде не бросают», — такого рода комментарии появились под смайликами от Костенко в адрес тезки.

Психолог Родион Барабанов объяснил в беседе с Teleprogramma.pro, почему женская аудитория ополчилась против жены Тарасова, которая вообще не имеет никакого отношения к разводу Алсу. По его словам, таким образом представительницы прекрасного пола поддерживают тех, кто замужем и кому изменили.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль» .