«У Стоуна с Седоковой что-то было»: нечто неожиданное о героях «Выжить в Дубае» раскрыл профайлер Анищенко

Надя Сысоева до сих пор пожинает плоды своей несдержанности в шоу «Выжить в Дубае» на ТНТ. Саша Стоун, по словам Виктории Бони, столкнулся с волной хейта против своей девушки. И, не выдержав ее, расстался с ней.

Профайлер Илья Анищенко заметил, что у Нади Сысоевой есть проблема с контролем эмоций. Чего только стоил ее выплеск в сторону Анны Седоковой на финальном голосовании шоу. Собеседник Teleprogramma.pro тогда оценил слова и эмоции певицы и пришел к выводу, что она действительно ничего плохого паре не делала. Однако, внимательно рассмотрев момент прихода Анны в команду звезд, он заметил нечто интересное для публики.

«У Надежды Сысоевой сразу было заметно недовольство, появление Анны Седоковой вызвало у нее стресс. Улыбка — не искренняя, поджатые губы, сдвинутые брови, напряжение в позе говорят о том, что она ее не любит, испытывает к ней отвращение. А на лице у Саши Стоуна — страх, волнение. У Стоуна с Седоковой не было интрижки? У него реакция такая — будто его поймали на чем-то. Этот момент можно интерпретировать так: у Стоуна с Седоковой что-то было, а Сысоева что-то знает об этом», — прокомментировал профайлер.

Впрочем, даже тонкое знание психологии и невербальных знаков не сможет до конца раскрыть, что именно могло быть между Сашей Стоуном и Анной Седоковой и почему спортсмен так испугался визита певицы на проект.