Сколько на самом деле воды надо пить в жаркую погоду — ответ диетолога Гинзбурга

Врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал, какие напитки и сколько чистой воды необходимо пить в жаркую погоду, чтобы избежать обезвоживания, но не навредить организму переизбытком жидкости.

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«Из напитков очень хороши в жару травяные напитки, зеленый чай, ягодные морсы. Старайтесь побольше пить чистой воды, чтобы она всегда была под рукой. Налейте воду в бутылочку, поставьте рядом с собой и время от времени пейте. Очень хорошо, если в день хотя бы литр воды выпивается, можно и немного больше», — пояснил специалист в беседе с Teleprogramma.pro.