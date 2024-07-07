Сколько на самом деле воды надо пить в жаркую погоду — ответ диетолога Гинзбурга

Врач-диетолог
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«Из напитков очень хороши в жару травяные напитки, зеленый чай, ягодные морсы. Старайтесь побольше пить чистой воды, чтобы она всегда была под рукой. Налейте воду в бутылочку, поставьте рядом с собой и время от времени пейте. Очень хорошо, если в день хотя бы литр воды выпивается, можно и немного больше», — пояснил специалист в беседе с Teleprogramma.pro.
Он отметил, что норма — литр воды в сутки — не учитывает объем выпитого чая, кофе и других напитков.
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