Что нужно есть в жару, когда пропал аппетит, объяснил диетолог Гинзбург

В большинстве российских регионов с начала июля установилась аномально жаркая погода. Как правило, в это время у многих людей аппетит снижается.
Врач-диетолог
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«Поскольку аппетит снижен, то легче контролировать свое питание и можно есть полезные продукты. Это овощи, фрукты, ягоды. Сейчас надо постараться, чтобы было несколько порций фруктов, ягод, зелени и овощей. Лучше добавлять их к каждому приему пищи.
Также необходимо включать в рацион молочные и кисломолочные продукты (простокваша, кефир, йогурты, творог), крупы (гречка, овсянка), яйца, птицу и рыбу (три порции жирных сортов и две порции нежирной в неделю). Это будет такой идеальной рацион», — заявил Гинзбург.
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