Что нужно есть в жару, когда пропал аппетит, объяснил диетолог Гинзбург

В большинстве российских регионов с начала июля установилась аномально жаркая погода. Как правило, в это время у многих людей аппетит снижается.

Врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал в беседе с Teleprogramma.pro, как нужно питаться в это время, чтобы поддержать организм. Он посоветовал использовать жаркую погоду для оздоровления.

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