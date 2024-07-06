Что нужно есть в жару, когда пропал аппетит, объяснил диетолог Гинзбург

Включите в рацион больше ягод, фруктов и овощей. Фото: freepik.com

Врач посоветовал использовать жаркую погоду для оздоровления.

В большинстве российских регионов с начала июля установилась аномально жаркая погода. Как правило, в это время у многих людей аппетит снижается.

Врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал в беседе с Teleprogramma.pro, как нужно питаться в это время, чтобы поддержать организм. Он посоветовал использовать жаркую погоду для оздоровления.

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«Поскольку аппетит снижен, то легче контролировать свое питание и можно есть полезные продукты. Это овощи, фрукты, ягоды. Сейчас надо постараться, чтобы было несколько порций фруктов, ягод, зелени и овощей. Лучше добавлять их к каждому приему пищи. 

Также необходимо включать в рацион молочные и кисломолочные продукты (простокваша, кефир, йогурты, творог), крупы (гречка, овсянка), яйца, птицу и рыбу (три порции жирных сортов и две порции нежирной в неделю). Это будет такой идеальной рацион», — заявил Гинзбург.

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