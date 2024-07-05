«Можно путешествовать и заняться семьей»: Поргина заявила, что для полноценного отдыха нужно полтора месяца

Актер Сергей Шакуров не понимает, что можно делать в отпуске, поэтому не любит его. Он признался, что двух дней отдыха ему вполне достаточно.
Вдова Николая Караченцова, актриса Людмила Поргина, рассказала, сколько времени отдыха ей нужно было для восстановления сил, когда она служила в театре «Ленком».
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«Я считаю, что полтора месяца, которые дает театр, вполне достаточно для полноценного отдыха. Потому что можно путешествовать, заняться своим домом, своей семьей, уделить внимание питомцам: кошкам и собакам.
Когда я ушла из театра, чтобы ухаживать за мужем, мы все летние месяцы проводили в Болгарии, где наш сын построил два дома. Это сын, его трое детей и еще друзья. И хочу сказать, что трех месяцев нам даже было мало, потому что мы ловили радость общения с внуками», — призналась Поргина.
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