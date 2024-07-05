«Можно путешествовать и заняться семьей»: Поргина заявила, что для полноценного отдыха нужно полтора месяца

Актер Сергей Шакуров не понимает, что можно делать в отпуске, поэтому не любит его. Он признался, что двух дней отдыха ему вполне достаточно.

Вдова Николая Караченцова, актриса Людмила Поргина, рассказала, сколько времени отдыха ей нужно было для восстановления сил, когда она служила в театре «Ленком».

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