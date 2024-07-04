Битва луков: за звание самой стильной сразились блондинки Лопырева и Летучая

Звезды поделились с подписчиками образами в костюмной группе, продемонстрировав стать, стройные ноги и элегантность. Но какой лук симпатичнее? Спрашиваем об этом стилиста-имиджмейкера Наталью Темиралиеву .

«Мне больше нравится лук Лопыревой, потому что в нем присутствует игра цвета. Эффектно расставлены цветовые акценты — в обуви, топе, сумке и прическе. Очень дорогой оттенок айвори добавляет шарма.

У Лены Летучей, казалось бы, тоже все безупречно, но меня смущает слишком легкая обувь на фоне тяжелого верха. Также я бы на ее месте собрала волосы в пучок. Образ выглядел бы так гармоничнее», — прокомментировала эксперт.