Битва луков: за звание самой стильной сразились блондинки Лопырева и Летучая

Сегодня в битве луков от Teleprogramma.pro «Образ дня» борются две очаровательные блондинки — Елена Летучая и Виктория Лопырева.
Виктория Лопырева и Елена Летучая. Фото: соцсети В. Лопыревой и Е. Летучей
Звезды поделились с подписчиками образами в костюмной группе, продемонстрировав стать, стройные ноги и элегантность. Но какой лук симпатичнее? Спрашиваем об этом стилиста-имиджмейкера
«Мне больше нравится лук Лопыревой, потому что в нем присутствует игра цвета. Эффектно расставлены цветовые акценты — в обуви, топе, сумке и прическе. Очень дорогой оттенок айвори добавляет шарма.
У Лены Летучей, казалось бы, тоже все безупречно, но меня смущает слишком легкая обувь на фоне тяжелого верха. Также я бы на ее месте собрала волосы в пучок. Образ выглядел бы так гармоничнее», — прокомментировала эксперт.
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