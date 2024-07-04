«Плаваем в море и едим чудную клубнику»: Людмила Поргина спасается от московской жары в Болгарии

В Москве и большинстве других российских регионах в начале июля установилась очень жаркая погода. Столбики термометров в тени поднимаются до плюс 35 градусов.

Многие артисты и звезды шоу-бизнеса спасаются от изнуряющей летней жары на дачах или уезжают за границу, поближе к морю. Исключением не стала и вдова легендарного актера Николая Караченцова. Людмила Поргина призналась, что отдыхает в Болгарии.

По ее словам, в этой стране сейчас тоже довольно жарко, +31 градус, но ситуацию сглаживает прохладный морской воздух. Актриса отметила, что из-за этого жара не ощущается и на улице ей находиться вполне комфортно.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль» .