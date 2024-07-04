Вера Эзотерик — о планах Виктории Бони взойти на Манаслу: «Есть глобальная перестройка энергий, а знаков для нее лично нет»

Виктория Боня планирует восхождение на вершину Манаслу в Гималаях. Два года назад звезда уже пыталась покорить гору, но из-за плохого самочувствия отказалась.

В этот раз знаменитость подошла к тренировкам более ответственно, однако поклонники сильно переживают за нее. Ведь Виктория сама выкладывалась в соцсети видео с сошедшей лавиной и рассказывала о погибших альпинистах, которые тоже пытались взойти на Манаслу. Не слишком ли рискует светская львица? А вдруг гибель альпинистов — это знак для знаменитости отказаться от идеи восхождения?

С этим вопросом мы обратились к космоэнергету Вере Эзотерик . Практикующий рунолог и эмпат с опытом более 17 лет не увидела никаких знаков свыше непосредственно для Виктории Бони.

По ее мнению, происходящие в мире, природные катаклизмы и катастрофы, связаны с глобальной перестройкой энергий на Земле, включая энергии самой планеты, людей и всего, что нас окружает.

«Эта перестройка направлена на переход на высокочастотные, высоковибрационные уровни. А знаков свыше лично для Виктории Бони не было», — сказала эзотерик.