Варнава до и после: актриса резко сменила имидж — теперь как мальчик с темными волосами

Екатерина Варнава в одном из интервью призналась, что всю жизнь мечтала быть худой длинноволосой блондинкой с голубыми глазами.

Ради этого на перекрасила свои шикарные темные волосы в блонд, сделала операцию по изменению оттенка радужки глаз, села на диету.

Все изменилось после переезда звезды в Армению из-за известных всем событий. Екатерина Варнава стала стремительно набирать вес, вернулась в природный темный оттенок волос. А теперь к тому же коротко подстриглась!