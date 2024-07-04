Варнава до и после: актриса резко сменила имидж — теперь как мальчик с темными волосами

Екатерина Варнава в одном из интервью призналась, что всю жизнь мечтала быть худой длинноволосой блондинкой с голубыми глазами.
Ради этого на перекрасила свои шикарные темные волосы в блонд, сделала операцию по изменению оттенка радужки глаз, села на диету.
Все изменилось после переезда звезды в Армению из-за известных всем событий. Екатерина Варнава стала стремительно набирать вес, вернулась в природный темный оттенок волос. А теперь к тому же коротко подстриглась!
Екатерина Варнава. Фото: соцсети Е. Варнавы
Уже нашлись хейтеры, которые осудили артистку за такое кардинальное решение, но вот стилист и колорист
«Мне нравится! Укороченные стрижки все чаще рекомендую женщинам с определенного возраста. Это и молодит, и придает ухоженности, а значит, элегантности. Длинноволосые русалки — это для молодежи. Кроме того, медийные люди постоянно на виду, а частые укладки, в том числе горячими стайлерами, негативно сказываются на состояние волос, которые должны быть не просто красивыми, но и здоровыми», — прокомментировал эксперт.
А вам нравится Екатерина Варнава со стрижкой?
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