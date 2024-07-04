«Ребенок получил нехороший урок»: Самойлову, снявшую дочку с накладной грудью, осудила психолог

Блогер Оксана Самойлова показала видео, как ее девятилетняя дочка Лея надела под футболку накладную грудь и разгуливает по дому. Девочка сделала грудь с помощью шариков с водой. Лею трогают младшие дети и смеются. Девочка спрятала грудь руками, но мама оттянула футболку, а затем продолжала записывать видео.

Семейный и детский психолог Наталья Панфилова считает, что видео может быть постановочным. Не исключено, что Самойлова захотела повеселить подписчиков.

По мнению специалиста, современная тенденция постановочных видео иногда переходит все разумные границы. Она подвергла критике поведение многодетной мамы.

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