«Ребенок получил нехороший урок»: Самойлову, снявшую дочку с накладной грудью, осудила психолог

Блогер Оксана Самойлова показала видео, как ее девятилетняя дочка Лея надела под футболку накладную грудь и разгуливает по дому. Девочка сделала грудь с помощью шариков с водой. Лею трогают младшие дети и смеются. Девочка спрятала грудь руками, но мама оттянула футболку, а затем продолжала записывать видео.
Семейный и детский психолог
По мнению специалиста, современная тенденция постановочных видео иногда переходит все разумные границы. Она подвергла критике поведение многодетной мамы.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал
«Должны быть какие-то естественные ограничения, понимание того, как выглядит шутка и для чего это шутка. С этим надо быть осторожнее, всегда найдутся люди, которых эта шутка будет коробить. А ребенок в этой ситуации получает совершенно дурацкий урок, что если ты нацепила искусственную грудь, то до твоего тела фактически можно дотрагиваться.
Какие выводы из этого сделает ребенок и куда дальше пойдет его фантазия в дальнейшем, неизвестно. Кроме того, он может подумать, что если с ним так можно, значит, так же может поступать с другими людьми. По большому счету такие вещи родителям делать ни в коем случае нельзя», — отметила Панфилова.
Читайте также: