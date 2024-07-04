«Ребенок получил нехороший урок»: Самойлову, снявшую дочку с накладной грудью, осудила психолог

Оксана Самойлова и рэпер Джиган воспитывают трех дочерей и сына. Фото: Global Look Press 

Многодетная мама выложила видео в своих соцсетях.

Блогер Оксана Самойлова показала видео, как ее девятилетняя дочка Лея надела под футболку накладную грудь и разгуливает по дому. Девочка сделала грудь с помощью шариков с водой. Лею трогают младшие дети и смеются. Девочка спрятала грудь руками, но мама оттянула футболку, а затем продолжала записывать видео.

Семейный и детский психолог Наталья Панфилова считает, что видео может быть постановочным. Не исключено, что Самойлова захотела повеселить подписчиков.

По мнению специалиста, современная тенденция постановочных видео иногда переходит все разумные границы. Она подвергла критике поведение многодетной мамы.

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«Должны быть какие-то естественные ограничения, понимание того, как выглядит шутка и для чего это шутка. С этим надо быть осторожнее, всегда найдутся люди, которых эта шутка будет коробить. А ребенок в этой ситуации получает совершенно дурацкий урок, что если ты нацепила искусственную грудь, то до твоего тела фактически можно дотрагиваться. 

Какие выводы из этого сделает ребенок и куда дальше пойдет его фантазия в дальнейшем, неизвестно. Кроме того, он может подумать, что если с ним так можно, значит, так же может поступать с другими людьми. По большому счету такие вещи родителям делать ни в коем случае нельзя», — отметила Панфилова.

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