«Это игра на публику»: о поведении Бони на «Выжить в Дубае» — профайлер Анищенко

Виктория Боня с первых серий в «Выжить в Дубае» заняла позицию оппонента основному составу своей команды. Знаменитости решили идти к победе любой ценой, а светская львица сказала, что не будет поступаться своей совестью ради 10 миллионов рублей.

И когда команде звезд Павел Воля предложил подарить ужин соперникам, все дружно отказались. Кроме Виктории Бони. Она заявила, что добро всегда возвращается и нужно его сеять всегда и везде, даже в игре.

Профайлер Илья Анищенко заметил в беседе с корреспондентом Teleprogramma.pro, что блогер, с одной стороны, говорит правду, она действительно добрый человек, но в то же время немного любуется своим поступком.

«В этом момент в поведении Виктории Бони наблюдается игра на публику. Она действительно хотела бы отправить ребятам еду, но и в то же время хочет показать людям, какая она клевая и замечательная», — сказал эксперт.