«Судя по всему, это действительно рак»: онколог о подозрительной опухоли, обнаруженной у Светличной

Актрису направили на консультацию к врачу-онкологу. Фото: Global Look Press 

Диагноз подтвердит только биопсия.

У 84-летней актрисы Светланы Светличной заподозрили онкологическое заболевание. По данным СМИ, Светличную мучила ноющая боль в левом ухе. Во время УЗИ у нее нашли новообразование размером три сантиметра под нижней челюстью и диагностировали увеличенные лимфоузлы. Артистку направили к онкологу.

Врач-онколог Евгений Черемушкин рассказал, насколько высока вероятность того, что у Светланы Светличной обнаружили раковую опухоль.

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«Регионарные лимфоузлы больше всего реагируют на воспаление. Но все-таки воспаление сопровождается соответствующей картиной, это повышение температуры тела и боль. Онкологическая патология развивается постепенно, симптомы нарастают. 

Я думаю, что ее обследуют сейчас и сделают биопсию. Говорить что-то, не имея полной информации, трудно. Но, судя по всему, у опухоли все-таки онкологическая природа», — заявил Черемушкин в беседе с Teleprogramma.pro.

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