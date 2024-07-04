«Судя по всему, это действительно рак»: онколог о подозрительной опухоли, обнаруженной у Светличной

У 84-летней актрисы Светланы Светличной заподозрили онкологическое заболевание. По данным СМИ, Светличную мучила ноющая боль в левом ухе. Во время УЗИ у нее нашли новообразование размером три сантиметра под нижней челюстью и диагностировали увеличенные лимфоузлы. Артистку направили к онкологу.

Врач-онколог Евгений Черемушкин рассказал, насколько высока вероятность того, что у Светланы Светличной обнаружили раковую опухоль.

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