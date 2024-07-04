«Судя по всему, это действительно рак»: онколог о подозрительной опухоли, обнаруженной у Светличной

У 84-летней актрисы Светланы Светличной заподозрили онкологическое заболевание. По данным СМИ, Светличную мучила ноющая боль в левом ухе. Во время УЗИ у нее нашли новообразование размером три сантиметра под нижней челюстью и диагностировали увеличенные лимфоузлы. Артистку направили к онкологу.
Врач-онколог
Подписывайтесь на наш телеграм-канал
«Регионарные лимфоузлы больше всего реагируют на воспаление. Но все-таки воспаление сопровождается соответствующей картиной, это повышение температуры тела и боль. Онкологическая патология развивается постепенно, симптомы нарастают.
Я думаю, что ее обследуют сейчас и сделают биопсию. Говорить что-то, не имея полной информации, трудно. Но, судя по всему, у опухоли все-таки онкологическая природа», — заявил Черемушкин в беседе с Teleprogramma.pro.
Читайте также: