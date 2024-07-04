Врет ли Стоун в оправданиях про новую девушку — профайлер Анищенко: «Он не уверен в том, что говорит»

В один день вскрылись по всем фронтам неожиданные подробности тайной жизни Саши Стоуна. С одной стороны, паблики сообщили, что спортсмен задолжал налоговой около миллиона рублей. А с другой, его увидели на светском мероприятии с новой девушкой, то есть «Выжить в Дубае» все-таки спровоцировали разрыв с Надей Сысоевой.
Однако Саша Стоун в личном блоге выложил видео, где призвал народ не верить в эти сообщения. Teleprogramma.pro сразу смутили эти кадры, ведь на них участник реалити «Выжить в Дубае» на ТНТ выглядит не очень уверенно, к тому же, рассуждая про новую девушку, он ни слова не сказал про Надю Сысоеву. То есть факт разрыва он не отрицает.
О том, что в видео имеются двойной смысл, сайту подтвердил и профайлер Илья Анищенко.
«Явных 100%-х признаков лжи в том, что у него появилась новая девушка и задолженность, в поведении Стоуна нет. Но есть признаки сомнений и неуверенности. Это нечто промежуточное между правдой и ложью. Когда он предлагает не верить информации про него, Стоун понижает громкость голоса и кивает головой, хотя высказывает отрицание.
Кроме того, он не отрицает обвинения прямо. Не говорит однозначно: «У меня нет ни девушки, ни задолженности». С чем это может быть связано? Он может быть просто не уверен, что их у него нет. Возможно, ему кто-то сказал, например, его агент, что у него нет долгов. Но он в этом не до конца уверен.
С девушкой примерно так же. Его видели с какой-то девушкой, но это не означает, что это его девушка. И не означает, что у него девушки нет. Он может, к примеру, также сомневаться в ее статусе: то ли она уже его девушка, то ли еще на стадии ухаживания.
В общем он не уверен в формулировках, которые выдает, поэтому мы наблюдает такие промежуточные реакции», — прояснил ситуацию профайлер.
К слову, Виктория Боня в своем телеграме подтвердила, что Саша Стоун и Надя Сысоева расстались. Произошло это еще после выхода первой серии «Выжить в Дубае» на ТНТ.
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