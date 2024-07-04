Врет ли Стоун в оправданиях про новую девушку — профайлер Анищенко: «Он не уверен в том, что говорит»

«Явных 100%-х признаков лжи в том, что у него появилась новая девушка и задолженность, в поведении Стоуна нет. Но есть признаки сомнений и неуверенности. Это нечто промежуточное между правдой и ложью. Когда он предлагает не верить информации про него, Стоун понижает громкость голоса и кивает головой, хотя высказывает отрицание.

Кроме того, он не отрицает обвинения прямо. Не говорит однозначно: «У меня нет ни девушки, ни задолженности». С чем это может быть связано? Он может быть просто не уверен, что их у него нет. Возможно, ему кто-то сказал, например, его агент, что у него нет долгов. Но он в этом не до конца уверен.

С девушкой примерно так же. Его видели с какой-то девушкой, но это не означает, что это его девушка. И не означает, что у него девушки нет. Он может, к примеру, также сомневаться в ее статусе: то ли она уже его девушка, то ли еще на стадии ухаживания.

В общем он не уверен в формулировках, которые выдает, поэтому мы наблюдает такие промежуточные реакции», — прояснил ситуацию профайлер.

К слову, Виктория Боня в своем телеграме подтвердила, что Саша Стоун и Надя Сысоева расстались. Произошло это еще после выхода первой серии «Выжить в Дубае» на ТНТ.