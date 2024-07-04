«Джим Керри прилетал ко мне на свидание»: Волочкова поделилась сокровенным

Пока москвичи жалуются на изнывающую жару, Анастасия Волочкова наслаждается ей. А когда ей хочется охладиться, она просто прыгает в ледяную купель, которая стоит возле ее особняка. Об том балерина рассказала Teleprogramma.pro.

«Зимой люди мерзнут, им холод не нравится. Летом — жара. Я хочу сказать, что танцевала при любых погодных условиях. И где угодно. Я танцевала в Краснодарском крае, в театре Юрия Григоровича и была поездка на гору Ахун под Сочи, там даже дорогу назвали Волочковской. Мы танцевали под дождем, я делала 32 фуэте в луже.

Я танцевала в штате Вейл в Америке на горе, где нужны были кислородные маски, потому что невозможно было дышать из-за разряженного воздуха. Джим Керри еще ко мне туда прилетал на свидание. Но я не пользовалась никакими масками.

Для меня творчество — это мое все! Я одержима творчеством, поэтому мое новое шоу и называется «Одержимость», поэтому я так счастлива танцевать при любых погодных условиях — в жару, в холод, стужу, во вьюгу. Для меня зрители, овации, цветы — это моя жизнь, поэтому у меня нет никаких препятствий в погодных условиях», — рассказала изданию Анастасия Волочкова.