«Надеюсь, Панкратов-Черный скоро поправится, а я люблю жару!»: Шаляпин отреагировал на новости о реанимации артиста

Прохор Шаляпин. Фото: Global Look Press

Прохор Шаляпин заметил, что может работать даже при самых высоких температурах.

Испепеляющая жара, которая царит сейчас в Москве, изводит жителей столицы. В СМИ появилась информация, что актер Александр Панкратов-Черный решил пойти в библиотеку не в самое удачное время и потерял в заведении сознание.

Teleprogramma.pro поинтересовалась у артиста Прохора Шаляпина, как он справляется с этим непростым периодом времени, ведь людям его профессии приходится работать в самых разных условиях, далеко не всегда под кондиционерами.

«Так как я родился в Волгограде, я люблю жару! Мне, наоборот, приятно, когда в Москве такая температура, как говорится, жар костей не ломит. И скорее тут надо просто следить за здоровьем, за питанием, за режимом. А у Панкратова-Черного очень много гастролей, нагрузок, видимо, из-за этого пострадал. Мы все желаем Александру Панкратову-Черному здоровья и любим его», — сказал Прохор Шаляпин.

Отметим, в настоящее время стало известно, что жена Александра Панкратова-Чернова опровергла сообщения о его плохом самочувствии телеканалу «360».

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль». 

Читайте также:

Читайте также