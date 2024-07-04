«Меркантильность и подмазывание»: что стоит за «дружбой» бывшей жены Эмина с нынешней — физиогномист Воеводин

Но, как известно, соцсети — это всегда немного ярмарка тщеславия. А что стоит, к примеру, за красивым фото Алиевой и Гавриловой, которое сейчас набирает обороты популярности во Всемирной паутине? С этим вопросом мы обратились к профессиональному физиогномисту Олегу Воеводину .

«Фотография сделана Аленой Гавриловой на публику. Лейла Алиева на ней выглядит скромной, она все делает от души, от сердца и всегда поддерживает человека, мужчину, дружбу. Она более дружелюбный человек, чем Алена Гаврилова. Со стороны нынешней жены Эмина Агаларова мы видим меркантильные интересы, «подмазывание», использование статуса людей, знакомств и так далее. Дружба здесь только с одной стороны — бывшей жены Эмина», — прокомментировал эксперт.