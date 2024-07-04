«С отношениями не все в порядке»: что на самом деле происходит между сыном Королевой и его девушкой

Архип Глушко, единственный сын певицы Наташи Королевой, уже три года состоит в отношениях с Анной Валынкиной, но с женитьбой молодой человек не спешит. До встречи с сыном артистки девушка работала стриптизершей, а потом стала визажистом. Поклонники подозревают, что Королева недолюбливает Валынкину, считая ее неподходящей партией для сына.
На днях Архип опубликовал новые фото с Анной, а также видео, на котором он с ней танцует. Как на самом деле сын певицы относится к своей возлюбленной, рассказал профайлер
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«Судя по фотографиям, Архип любит доминировать в отношениях, проявляет инициативу, некоторую навязчивость и демонстративность, акцентируя свою внешность, успех и манеры. Анна в их отношениях не занимает ведущую роль и довольно часто раздражена и испытывает недовольство, даже по отношению к Архипу.
С отношениями там, скорее, не все в порядке: Анна ждет большего и более добродушного внимания со стороны Архипа, а он привык больше заботиться о себе, а не о ком-то другом», — заявил Филатов в беседе с Teleprogramma.pro.
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