«С отношениями не все в порядке»: что на самом деле происходит между сыном Королевой и его девушкой

Архип Глушко, единственный сын певицы Наташи Королевой, уже три года состоит в отношениях с Анной Валынкиной, но с женитьбой молодой человек не спешит. До встречи с сыном артистки девушка работала стриптизершей, а потом стала визажистом. Поклонники подозревают, что Королева недолюбливает Валынкину, считая ее неподходящей партией для сына.

На днях Архип опубликовал новые фото с Анной, а также видео, на котором он с ней танцует. Как на самом деле сын певицы относится к своей возлюбленной, рассказал профайлер Алексей Филатов .

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