Все написано на лице: об истинном отношении Наташи Королевой к сыну и невестке рассказал профайлер

Сын певицы Наташи Королевой опубликовал в социальных сетях совместные фотографии с матерью и своей девушкой Мелиссой Фокс (Анна Валынкина). Архип стоит посередине и обнимает одной рукой мать, а другой — возлюбленную.
Подписчики отметили, что на снимке Королева выглядит недовольной. Они считают, что артистка недолюбливает избранницу своего единственного сына Архипа, с которой он состоит в отношениях уже три года. До встречи с сыном артистки девушка работала стриптизершей в ночных клубах, но ради любимого человека сменила профессию и стала визажистом. И Мелисса, и Королева публично отрицают, что между ними натянутые отношения.
Профайлер
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«По фотографиям можно понять, что сама Наталья в момент фотографирования чем-то недовольна и чувствует дискомфорт. Трудно сказать, с чем это связано. Возможно, с тем, что Архип ее довольно грубовато приобнял и довольно жестко держит за плечо, особенно в сравнении с Анной. На этой фотографии главный — Архип, и, возможно, Королевой это не нравится», — заявил эксперт.
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