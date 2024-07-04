Все написано на лице: об истинном отношении Наташи Королевой к сыну и невестке рассказал профайлер

Сын певицы Наташи Королевой опубликовал в социальных сетях совместные фотографии с матерью и своей девушкой Мелиссой Фокс (Анна Валынкина). Архип стоит посередине и обнимает одной рукой мать, а другой — возлюбленную.

Подписчики отметили, что на снимке Королева выглядит недовольной. Они считают, что артистка недолюбливает избранницу своего единственного сына Архипа, с которой он состоит в отношениях уже три года. До встречи с сыном артистки девушка работала стриптизершей в ночных клубах, но ради любимого человека сменила профессию и стала визажистом. И Мелисса, и Королева публично отрицают, что между ними натянутые отношения.

Профайлер Алексей Филатов , проанализировав фото, подтвердил, что Наташа Королева испытывает негативные эмоции. В беседе с Teleprogramma.pro он не исключил, что это связано с тем, что Архип более трепетно относится к свой девушке, чем к матери.

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