Все написано на лице: об истинном отношении Наташи Королевой к сыну и невестке рассказал профайлер

Подписчики давно подозревают, что Королевой не нравится возлюбленная его сына. Фото: соцсети Архипа Глушко

В Сети появились новые фото певицы с сыном и его избранницей.

Сын певицы Наташи Королевой опубликовал в социальных сетях совместные фотографии с матерью и своей девушкой Мелиссой Фокс (Анна Валынкина). Архип стоит посередине и обнимает одной рукой мать, а другой — возлюбленную. 

Подписчики отметили, что на снимке Королева выглядит недовольной. Они считают, что артистка недолюбливает избранницу своего единственного сына Архипа, с которой он состоит в отношениях уже три года. До встречи с сыном артистки девушка работала стриптизершей в ночных клубах, но ради любимого человека сменила профессию и стала визажистом. И Мелисса, и Королева публично отрицают, что между ними натянутые отношения.

Профайлер Алексей Филатов, проанализировав фото, подтвердил, что Наташа Королева испытывает негативные эмоции. В беседе с Teleprogramma.pro он не исключил, что это связано с тем, что Архип более трепетно относится к свой девушке, чем к матери.

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«По фотографиям можно понять, что сама Наталья в момент фотографирования чем-то недовольна и чувствует дискомфорт. Трудно сказать, с чем это связано. Возможно, с тем, что Архип ее довольно грубовато приобнял и довольно жестко держит за плечо, особенно в сравнении с Анной. На этой фотографии главный — Архип, и, возможно, Королевой это не нравится», — заявил эксперт. 

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