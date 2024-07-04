Почему разрыв Сысоевой и Стоуна был предрешен: испанский стыд за поведение в шоу, предсказание таролога

После выхода проекта ТНТ «Выжить в Дубае» Надежда Сысоева пережила вторую волну популярности. Правда, стоит отметить, не каждая звезда хотела бы именно так оказаться у всех на слуху.

В основном публика обсуждает ее несдержанность в проявлении эмоций и странность во взаимодействии с членами команды шоу.

Сейчас Надя Сысоева оказалась вновь на слуху, а все из-за Саши Стоуна, который неожиданно вышел в свет с новой девушкой. Видимо, для этой пары сезон «Выжить в Дубае» оказался своего рода проверкой на прочность отношений. Правда, в свое время ходил слушок, что Сашу и Надю связывает лишь контракт. Но профайлер Илья Анищенко специально для Teleprogramma.pro провел анализ их поведения вместе и все-таки пришел к выводу: отношения у них были настоящие.

Вместе с тем эксперт заметил, что Саше Стоуну было стыдно за свою девушку, когда она устроила публичный скандал с Анной Седоковой, гримасничая перед камерой. Спортсмен тогда склонил голову и покраснел, словно пытался провалиться сквозь землю. Не исключено, что именно этот инцидент стал отправной точкой для переосмысления их чувств.

Любопытно, что ранее таролог Анна Горшкова, раскладывая Таро на Надежду Сысоеву и Сашу Стоуна, увидела, что паре светит разрыв.

«Ребята могут запутаться в отношениях и зайти в тупик, прекратить понимать, куда им двигаться дальше», — прокомментировала расклад собеседница сайта.