Пересильд в образе Мэрилин Монро против утонченной Высоцкой: чей наряд на «Нике» был круче — вердикт стилиста

Юлия Пересильд получила одну из главных наград. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.pro 

Выбранные наряды гармонируют с внешностью актрис.

На днях в Москве прошла церемония награждения кинопремией «Ника». Статуэтку за лучшую женскую роль получила Юлия Пересильд. Эффектная блондинка сделала объемную укладку, нанесла на губы красную помаду и надела длинное платье кремового цвета с разрезом под грудью, примерив образ легендарной Мэрилин Монро. 

Также на церемонию вместе с мужем, режиссером Андреем Кончаловским, пришла актриса Юлия Высоцкая. Она выбрала для выхода в свет черное элегантное платье с глубоким декольте. 

Образы Пересильд и Высоцкой по просьбе Teleprogramma.pro оценила стилист-имиджмейкер Наталья Темиралиева. Эксперт считает, что наряды подобраны гармонично к внешности. 

Однако ни одна из актрис не украсила свою шею и руки. При этом мероприятия с таким дресс-кодом позволяют носить различные украшения, в том числе с камнями, отметила стилист. 

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Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.pro

«Я считаю, что более удачный и продуманный наряд у Высоцкой. Я бы только убрала черный жгут платья с шеи, зря она это сделала. Но у Пересильд тоже все красиво сделано: прическа, помада. Все минималистично, нет никаких изысков, но есть в платье немного простинки за счет кокетки. Высоцкая более утонченная, аристократичная, у нее красивый эпатажный вырез. Но обе, несомненно, красотки», — заявила Темиралиева.

Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.pro

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