Пересильд в образе Мэрилин Монро против утонченной Высоцкой: чей наряд на «Нике» был круче — вердикт стилиста

На днях в Москве прошла церемония награждения кинопремией «Ника». Статуэтку за лучшую женскую роль получила Юлия Пересильд. Эффектная блондинка сделала объемную укладку, нанесла на губы красную помаду и надела длинное платье кремового цвета с разрезом под грудью, примерив образ легендарной Мэрилин Монро.
Также на церемонию вместе с мужем, режиссером Андреем Кончаловским, пришла актриса Юлия Высоцкая. Она выбрала для выхода в свет черное элегантное платье с глубоким декольте.
Образы Пересильд и Высоцкой по просьбе Teleprogramma.pro оценила стилист-имиджмейкер
Однако ни одна из актрис не украсила свою шею и руки. При этом мероприятия с таким дресс-кодом позволяют носить различные украшения, в том числе с камнями, отметила стилист.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал
Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.pro
«Я считаю, что более удачный и продуманный наряд у Высоцкой. Я бы только убрала черный жгут платья с шеи, зря она это сделала. Но у Пересильд тоже все красиво сделано: прическа, помада. Все минималистично, нет никаких изысков, но есть в платье немного простинки за счет кокетки. Высоцкая более утонченная, аристократичная, у нее красивый эпатажный вырез. Но обе, несомненно, красотки», — заявила Темиралиева.
Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.pro
Читайте также: