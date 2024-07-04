Пересильд в образе Мэрилин Монро против утонченной Высоцкой: чей наряд на «Нике» был круче — вердикт стилиста

На днях в Москве прошла церемония награждения кинопремией «Ника». Статуэтку за лучшую женскую роль получила Юлия Пересильд. Эффектная блондинка сделала объемную укладку, нанесла на губы красную помаду и надела длинное платье кремового цвета с разрезом под грудью, примерив образ легендарной Мэрилин Монро.

Также на церемонию вместе с мужем, режиссером Андреем Кончаловским, пришла актриса Юлия Высоцкая. Она выбрала для выхода в свет черное элегантное платье с глубоким декольте.

Образы Пересильд и Высоцкой по просьбе Teleprogramma.pro оценила стилист-имиджмейкер Наталья Темиралиева . Эксперт считает, что наряды подобраны гармонично к внешности.

Однако ни одна из актрис не украсила свою шею и руки. При этом мероприятия с таким дресс-кодом позволяют носить различные украшения, в том числе с камнями, отметила стилист.