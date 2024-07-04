«У нее есть скрытые таланты круче пения»: о будущем племянницы Жанны Фриске рассказала таролог Савельева

Наталья Фриске поделилась мыслями о будущем своей маленькой дочки Луны. Сестра покойной Жанны Фриске считает, что Луна может стать певицей «похлеще тети».

Какое будущее ждет девочку, рассказала в беседе с Teleprogramma.pro таролог Анна Савельева. По ее словам, у дочки Натальи Фриске есть сильные музыкальные способности, но их нужно развивать.

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«Над этим необходимо работать, и чем раньше, тем лучше. Причем девочка очень разносторонняя. Не стоит зацикливаться на пении и быть как Жанна Фриске или хотеть стать круче. У нее очень много других таланов, которые смогут принести ей известность. Судя по картам, у Луны будет тотальный успех и везение. Однако со временем слава ей надоест.

Девочке лучше заниматься науками, всем тем, что связано с работой мозга. А пение можно развивать как хобби. Потому что это все-таки мама хочет, чтобы дочь стала певицей. Так что судьба девочки еще определяется. Талантов много, возможностей много. Какую дорогу она выберет, решать только ей. У нее есть скрытые таланты круче пения», — заявила Савельева.