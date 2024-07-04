Тренер Орлова раскритиковала лайфхак Ефима Шифрина по «сохранению мозгов в старости»

Актер и юморист Ефим Шифрин поделился лайфхаком, «как сохранить мозги в старости». Он опубликовал видео, на котором показал свою тренировку. Шифрин закрепил на голове с помощью цепи груз и выполнял наклоны головой вниз. Артист призвал своих подписчиков «качать шею», он утверждает, что такая тренировка усиливает кровоснабжение и улучшает работу мозга.

Совет Ефима Шифрина раскритиковала тренер по лечебной физкультуре Наталья Орлова . По ее словам, такое упражнение подойдет только людям, имеющим абсолютно здоровую шею без каких-либо патологий и подготовленную к подобным нагрузкам.

«Я не работаю с дополнительным весом, в своей работе мы используем только вес собственного тела, этого вполне достаточно, чтобы безопасно восстановить работу всех мышц и, как следствие, хорошее кровоснабжение. С шеей лучше не шутить. Это самый опасный участок при работе с телом, и здесь любые эксперименты могут очень дорого обойтись, вплоть до инвалидизации и летального исхода», — предупредила Орлова.

Как рассказала в беседе с Teleprogramma.pro специалист, особенно опасны подобные упражнения при листезах, сполндилолистезах и антилистезах шейных позвонков. Противопоказаны избыточные силовые нагрузки и при остеопорозе, остеохондрозе, спондилезе, артрозе, коксартрозе и многих других распространенных сейчас заболеваниях.

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