Тренер Орлова раскритиковала лайфхак Ефима Шифрина по «сохранению мозгов в старости»

Актер и юморист Ефим Шифрин поделился лайфхаком, «как сохранить мозги в старости». Он опубликовал видео, на котором показал свою тренировку. Шифрин закрепил на голове с помощью цепи груз и выполнял наклоны головой вниз. Артист призвал своих подписчиков «качать шею», он утверждает, что такая тренировка усиливает кровоснабжение и улучшает работу мозга.
Совет Ефима Шифрина раскритиковала тренер по лечебной физкультуре
«Я не работаю с дополнительным весом, в своей работе мы используем только вес собственного тела, этого вполне достаточно, чтобы безопасно восстановить работу всех мышц и, как следствие, хорошее кровоснабжение. С шеей лучше не шутить. Это самый опасный участок при работе с телом, и здесь любые эксперименты могут очень дорого обойтись, вплоть до инвалидизации и летального исхода», — предупредила Орлова.
Как рассказала в беседе с Teleprogramma.pro специалист, особенно опасны подобные упражнения при листезах, сполндилолистезах и антилистезах шейных позвонков. Противопоказаны избыточные силовые нагрузки и при остеопорозе, остеохондрозе, спондилезе, артрозе, коксартрозе и многих других распространенных сейчас заболеваниях.
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«Что же делать, если, как Ефим, вы смолоду не занимались в спортзале с личным тренером, а сохранить когнитивные способности как можно дольше очень хочется? Хорошая новость в том, что мышцы, даже самые убитые и спазмированные, что и является, в основном, причиной вышеперечисленных проблем, можно восстановить в любом возрасте буквально за три месяца при правильном подходе. Важны систематичность тренировок, отсутствие избыточных нагрузок, безукоризненное выполнение техники упражнений, которые специально подобраны для вашей шеи.
Нет одного волшебного упражнения для всех. Хотите сохранить мозги и не только в старости, найдите грамотного тренера, который хорошо разбирается в тонкостях восстановления здоровья и использует в своей работе целостный подход с учетом особенностей вашего тела и состояния здоровья», — заключила Наталья Орлова.
Фото: соцсети Ефима Шифрина
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