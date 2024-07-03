«Лерa видит свою Черную Луну»: почему Кудрявцева недовольна молодым мужем, объяснила астролог

Телеведущая Лера Кудрявцева призналась, что часто ссорится с молодым мужем, хоккеистом Игорем Макаровым, который моложе ее на 16 лет. Игорь заявил, что супруга слишком педантична в быту, а она обвинила мужа в неаккуратности и безответственном поведении.

Кудрявцеву также не устраивает характер Макарова, который, по ее словам, может целые сутки ворчать на одну тему. Она заявила, что муж занудный, потому что он Дева, сама телезвезда по знаку зодиака Телец.

Астролог Элеонора Гинзбург в беседе с Teleprogramma.pro рассказала, почему в этом союзе у супругов возникают противоречия.

«У Игоря Солнце в Деве, у Леры — Солнце в Тельце. Оба родились 19-го числа. Между Солнцами образуется гармоничный, благоприятный аспект, который объединяет планеты под углом в 120 градусов на зодиакальном круге и называется Тригон. Такие личности могут уживаться, могут строить надежные, крепкие отношения. Союз Тельца и Девы — один из самых гармоничных, но есть индивидуальные особенности. У Леры — Черная Луна, которая указывает на негативную накопленную карму и неприятные стороны характера, находится в Деве и проецируется как раз на Солнце мужа. Находится с ним в соединении», — заявила эксперт.

По ее словам, это значит, что недостатки характера Кудрявцевой — как раз педантизм, брюзжание, занудство. Все неприятные моменты, которые свойственны знаку Дева.

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