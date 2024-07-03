«Готова и в пыльном мешке петь»: Калашникова отреагировала на рекомендацию Минкульта выступать перед людьми «в приличном»

Министерство культуры РФ ответило депутату Госдумы Ирине Филатовой на ее просьбу регламентировать костюм артистов. Письмо политик создала после появления Ольги Бузовой на уфимской сцене в День защиты детей в боди.

Минкульт ничего запрещать не стал, но выдал рекомендацию властям регионов обращать внимание на одежду выступающих артистов на мероприятиях, где не указано возрастное ограничение 18+.

«Сейчас непростое время, поэтому считаю, что политикам виднее, как нам надо действовать. Ну я готова даже в пыльном мешке петь, главное, чтобы была возможность выступать для любимых зрителей. Профессия у нас такая: смех и радость мы приносим людям», — прокомментировала певица Анна Калашникова в беседе с корреспондентом Teleprogramma.pro.